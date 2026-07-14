Η επιβεβαίωση της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision 2027, που θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία, έχει πυροδοτήσει νέο κύμα αντιδράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση ΚΑΝ ανακοίνωσε επίσημα ότι η χώρα θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ξεκαθάρισε πως το ζήτημα θεωρείται οριστικά λήξαν.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, δήλωσε ότι περίπου το 70% των μελών της EBU συμφώνησε πως οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεών τους.

Ωστόσο, η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις, καθώς η σύγκρουση στη Γάζα συνεχίζεται.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», συγκρίνοντας τη συμμετοχή του Ισραήλ με τον αποκλεισμό της Ρωσίας τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, ενώ χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία έχουν εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας.

Επιλογή τραγουδιού

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης KAN και του ιδιωτικού καναλιού Keshet 12, οι δύο φορείς ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την επιλογή του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2027, η οποία θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

Γιατί διατηρείται το ίδιο σύστημα

Η απόφαση βασίστηκε τόσο στις πρόσφατες επιτυχίες του Ισραήλ στον διαγωνισμό, όσο και στην υψηλή τηλεθέαση του προγράμματος.

Τα τελευταία αποτελέσματα της χώρας είναι:

2026: 2η θέση με τον Noam Bettan και το τραγούδι Michelle.

2η θέση με τον και το τραγούδι Michelle. 2025: 2η θέση για τη Yuval Raphael , η οποία κατέκτησε την 1η θέση στην ψηφοφορία του κοινού.

2η θέση για τη , η οποία κατέκτησε την 1η θέση στην ψηφοφορία του κοινού. 2024: 5η θέση με την Eden Golan.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες επικοινώνησαν το περασμένο φθινόπωρο και τον χειμώνα με ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και αξιωματούχους, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά δημόσια μέσα ενημέρωσης ζητούσαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision ή εξέφραζαν την πρόθεσή τους να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επικρίσεις ότι η ισραηλινή πλευρά είχε ενισχύσει τη δημόσια ψηφοφορία μέσω εκτεταμένων καμπανιών κινητοποίησης του κοινού. Οι αντιδράσεις αυτές δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Το Ισραήλ βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών συζητήσεων γύρω από τη Eurovision τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι καμπάνιες αυτές παραβίασαν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU). Οι τελευταίες 3 συμμετοχές του Ισραήλ στην Eurovison Το 2024, στο Μάλμε της Σουηδίας, η συμμετοχή της Eden Golan συνοδεύτηκε από μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και δημόσιες παρεμβάσεις καλλιτεχνών και ακτιβιστών. Reaction in the arena pic.twitter.com/EFV9jHoLyY — ESC Tom (@EurovisionTom) May 11, 2024 Έναν χρόνο αργότερα, στη Βασιλεία, η Yuval Raphael κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη και την πρώτη στην ψηφοφορία του κοινού, αποτέλεσμα που αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των οργανωμένων εκστρατειών υπέρ συγκεκριμένων συμμετοχών. Viral είχε γίνει εκείνη τη χρονιά μία φωτογραφία η οποία απεικόνιζε έναν άνθρωπο να κρατά τη σημαία της Παλαιστίνης, ενώ η τραγουδίστρια του Ισραήλ τραγουδούσε το κομμάτι: “Μια νέα μέρα θα ανατείλει”.

Και ο φετινός εκπρόσωπος του Ισραήλ βρέθηκε αντιμέτωπος με γιουχαρίσματα, καθώς μέρος του κοινού μέσα στην αρένα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Πηγές: esctoday , esctoday, the-sun

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