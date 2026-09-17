Τα πρώτα ονόματα καλλιτεχνών που φαίνεται πως θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027 έγιναν γνωστά μέσα από το ρεπορτάζ της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, δύο καλλιτέχνες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους και έχουν βρεθεί στο στούντιο για τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών με τα οποία θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του «Sing For Greece».

Το πρώτο όνομα είναι η Joanne, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου. Η νεαρή τραγουδίστρια έχει εμφανιστεί μαζί της, ενώ έχει ερμηνεύσει και τη δική της εκδοχή του «Twist In My Sobriety». Η Joanne είναι επίσης κόρη του γνωστού ηθοποιού Λάζαρου Γεωργακόπουλου.

Ο δεύτερος υποψήφιος που αναφέρθηκε είναι ο AGapios, ένας νεαρός Ελληνοαιγύπτιος καλλιτέχνης, περίπου 20 ετών. Το καλοκαίρι βρέθηκε στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα, συμμετέχοντας στην περιοδεία της ως opening act και αποκτώντας μεγαλύτερη επαφή με το κοινό.

Ο AGapios ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο στιλ του, καθώς διατηρεί έντονα τα αιγυπτιακά στοιχεία στην εμφάνιση και τη μουσική του, ενώ ενσωματώνει και πιο boho επιρροές στα τραγούδια του.

Οι ηχογραφήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τόσο η Joanne όσο και ο AGapios έχουν ήδη περάσει από το στούντιο και δουλεύουν πάνω στις συμμετοχές τους για το «Sing For Greece».

Όπως σημείωσε η Αθηνά Κλήμη, οι δύο καλλιτέχνες δεν αποτελούν τα μοναδικά ονόματα που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, καθώς αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι νέοι καλλιτέχνες. Οι υποψήφιοι για τη διεκδίκηση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2027 αναμένεται να γίνουν γνωστοί σταδιακά το επόμενο διάστημα.

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