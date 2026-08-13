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Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουργκάς αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της Βουλγαρίας, συνδυάζοντας τις όμορφες παραλίες με μια χαλαρή και ζωντανή ατμόσφαιρα.
Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.
Παράλληλα, η πόλη διαθέτει τις υποδομές που απαιτούνται για μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπουργκάς, το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά και οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις διευκολύνουν την πρόσβαση επισκεπτών από τη Βουλγαρία και το εξωτερικό.
Arena Burgas
Το στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 15.000 θεατές σε συναυλίες, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για μια διοργάνωση της κλίμακας της Eurovision.
Το Arena Burgas εγκαινιάστηκε επίσημα το 2023, κι έκτοτε έχει φιλοξενήσει σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες και μεγάλες ζωντανές παραγωγές.
Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του Μπουργκάς, ενώ η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη τόσο με λεωφορείο, όσο και με αυτοκίνητο.
Παράλληλα, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και την απαραίτητη υποδομή για να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες μιας μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας της Eurovision.
Έτσι, το Arena Burgas θα αποτελέσει το επίκεντρο της Eurovision 2027, με χιλιάδες θεατές να αναμένεται να βρεθούν στη βουλγαρική πόλη για τη μεγάλη μουσική διοργάνωση.
Έγιναν επίσης γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τριών μεγάλων βραδιών:
- Α’ Ημιτελικός: 11 Μαΐου 2027
- Β’ Ημιτελικός: 13 Μαΐου 2027
- Μεγάλος Τελικός: 15 Μαΐου 2027
Έτσι, η Eurovision 2027 θα κορυφωθεί το Σάββατο 15 Μαΐου, όταν οι χώρες που θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους από τους δύο ημιτελικούς θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.
Govastiletto.gr – Eurovision 2027: Αυστηρές αλλαγές στους κανόνες από την EBU