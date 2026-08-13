Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση (BNT) δεν είχε προχωρήσει στις ανακοινώσεις που αναμένονταν στις 31 Ιουλίου, για τη χώρα που θα φιλοξενούσε τον διαγωνισμό της Eurovision, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, δεν είχε ολοκληρωθεί.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι η απόφαση θα γινόταν γνωστή την Παρασκευή, η τελική επιλογή καθυστέρησε, με τη Σόφια και το Μπουργκάς να παραμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή οι δύο πόλεις που διεκδικούσαν τη φιλοξενία της 71ης Eurovision.

Οι δύο Δήμοι είχαν κληθεί να προσκομίσουν επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις, τα οποία αξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους πριν από την οριστική απόφαση.

Τελικά, το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τον λογαριασμό της Eurovision, που έβαλε τέλος στην αναμονή.

Το Μπουργκάς είναι η πόλη που επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, στο Arena Burgas, με τη βουλγαρική πόλη να ετοιμάζεται πλέον να υποδεχτεί τις αποστολές και τους φίλους του διαγωνισμού από όλη την Ευρώπη.