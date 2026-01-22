Ο Alexander Rybak, που είχε κερδίσει τη Eurovision το 2009 με το «Fairytale», εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του για την ελληνική συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο Νορβηγός τραγουδιστής αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη Desi G και στο τραγούδι της «Aphrodite», λέγοντας ότι περίμενε καιρό να τη δει στη σκηνή της Eurovision.

Στο μήνυμά του, ο Rybak τόνισε ότι η Desi G είναι ταλαντούχα και ότι τώρα που βρίσκεται στον ελληνικό τελικό, αξίζει να κερδίσει το καλύτερο τραγούδι. Μάλιστα, ευχήθηκε καλή τύχη στην ίδια και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το «Aphrodite» είναι δυνατό φαβορί.



