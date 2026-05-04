Η Eurovision είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς θεσμούς στον κόσμο, με εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά της γης.

Από θρυλικές εμφανίσεις και απρόσμενους νικητές, μέχρι ρεκόρ που παραμένουν ακατάρριπτα, ο διαγωνισμός έχει γράψει τη δική του μοναδική ιστορία.

Πάμε να δούμε μερικά facts για τη Eurovision που ίσως δεν ήξερες και σίγουρα θα σου τραβήξουν το ενδιαφέρον!

Η Ιρλανδία και η Σουηδία είναι οι δύο χώρες με τις περισσότερες νίκες στον διαγωνισμό, έχοντας από 7 νίκες η καθεμία.

Η Φινλανδία χρειάστηκε 44 χρόνια για να φτάσει στην πρώτη της νίκη, την οποία κατέκτησε το 2006 στην Αθήνα με το συγκρότημα Lordi και το τραγούδι “Hard Rock Hallelujah”.

Το 2017, ο Kristian Kostov συγκέντρωσε 615 βαθμούς με το “Beautiful Mess”, επίδοση που παραμένει από τις υψηλότερες στην ιστορία του θεσμού, χωρίς όμως να του δώσει τη νίκη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τερματίσει στη 2η θέση συνολικά 16 φορές, περισσότερες από κάθε άλλη χώρα.

Η Πορτογαλία σημείωσε ιστορική νίκη το 2017 με τον Salvador Sobral και το “Amar Pelos Dois”, συγκεντρώνοντας 758 βαθμούς – ρεκόρ που δεν έχει ξεπεράσει κανείς μέχρι σήμερα.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι στην ιστορία του διαγωνισμού ήταν της Ιταλίας το 1957, με διάρκεια 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα.

Η Αυστρία κατέχει το ρεκόρ μεγαλύτερης χρονικής απόστασης ανάμεσα σε δύο νίκες, με πρώτη το 1966 και δεύτερη το 2014.

Το Λουξεμβούργο έχει 5 νίκες στη Eurovision, όμως καμία από αυτές δεν προήλθε από καλλιτέχνη της χώρας, αλλά από εκπροσώπους άλλων χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα.

Η Ουκρανία είναι η μόνη χώρα που έχει προκριθεί σε όλους τους τελικούς από το 2004, όταν θεσπίστηκαν οι ημιτελικοί (εξαιρούνται φυσικά οι Big 5).

Η νεότερη νικήτρια στην ιστορία της Eurovision είναι η Sandra Kim από το Βέλγιο, η οποία κέρδισε το 1986 σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Η Σερβία κέρδισε στη πρώτη της συμμετοχή ως ανεξάρτητο κράτος το 2007 με το τραγούδι “Molitva”.

Το 2008 σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών με 43 χώρες να παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό.

Το 2015 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες χώρες σε έναν τελικό, με 27 συμμετοχές.

Το “Arcade” από τον Duncan Laurence είναι το πιο streamed τραγούδι της Eurovision στο Spotify, με πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο streams.

Οι Johnny Logan και Loreen είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό.

Η Ιρλανδία παραμένει η μοναδική χώρα με τρεις συνεχόμενες νίκες (1992, 1993, 1994), ένα ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα.

Φέτος αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο διαγωνισμός και ποιες χώρες θα ξεχωρίσουν. Ήδη βέβαια, ο Akylas έχει ξεχωρίσει με το στυλ του και τη σκηνική του παρουσία. Θα καταφέρει άραγε να σπάσει κάποιο ρεκόρ;

Καλή επιτυχία Ελλάδα!