Η κόντρα Μαγγίρα-Παπανώτα μεταφέρθηκε στη σκηνή της Eurovision! Το βράδυ της Τετάρτης (11/2), η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει μια αποστομωτική απάντηση στον Δημήτρη Παπανώτα, με αφορμή τα σχόλια που δέχτηκε από εκείνον για τα μαλλιά της, όταν σε ειδική εκπομπή της ΕΡΤ παρουσίασε τους 28 υποψηφίους για τον μουσικό διαγωνισμό.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έδωσε με τον δικό της τρόπο την απάντησή της στο αιχμηρό σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια έδωσε με τον τον τρόπο της την απάντησή της, όταν η συμπαρουσιάστριά της, Κατερίνα Βρανά, της ζήτησε να κάνει μια στροφή για να δει ο κόσμος πόσο εντυπωσιακή είναι.

«Θέλω να σου ζητήσω κάτι, γιατί δεν νομίζω ότι εσείς από την τηλεόραση μπορείτε να δείτε πόσο γκομενάρα είναι η Μπέττυ και αυτό που φοράει! Δεν καταλαβαίνετε! Μπέττυ, μπορείς να κάνεις μια στροφή; Σε παρακαλώ», είπε.

«Α, θέλει και στροφή! Ωραία. Θα κάνω και μια πλάτη, θα κάνω και ένα νάζι. Έτσι, θέλεις να σου κάνω ναζάκια;» αναφώνησε με χαμόγελο η Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ σε εκείνο το σημείο η κάμερα έκανε κοντινό στα μαλλιά της.

Μετά το recap των 14 κομματιών, η παρουσιάστρια γύρισε για ακόμη μια φορά την πλάτη της στην κάμερα, λέγοντας: «Σ’ αυτό το σημείο θα κάνω τη χάρη της Κατερίνας, που θέλει ολόκληρη στροφή. Δεν της έφτασε μόνο το γύρισμα! Λοιπόν, μισό λεπτό, μην έχουμε και κανένα ατύχημα. Έτοιμοι;».

Τι είχε γράψει ο Δημήτρης Παπανώτας στην ανάρτησή του για την Μπέττυ Μαγγίρα.

«…μάλλον ξέχασε να λουστεί… Ή δεν προλάβαινε… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Επειδή βλέπω δεν πιστεύετε στα μάτια σας και σχολιάζετε ότι θα είναι φίλτρο κλπ, απολαύστε το άλουστο στην ΕΡΤ 1. Παίζει τώρα…», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπανώτας στην ανάρτηση που είχε κάνει για την Μπέττυ Μαγγίρα.

