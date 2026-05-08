Μετά την πρώτη πρόβα της Antigoni στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, τα social media πήραν φωτιά, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν έντονα τις πρώτες εικόνες από την εμφάνισή της.

Η Κύπρια εκπρόσωπος παρουσίασε το «Jalla» και οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο X προκάλεσαν άμεσες συγκρίσεις με την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision το 2018 με το εμβληματικό «Fuego».

Πολλοί σχολίασαν ότι η σκηνική της είσοδος, όπου η φιγούρα της διαγράφεται πριν εμφανιστεί πλήρως στη σκηνή, θυμίζει έντονα το αντίστοιχο dramatic opening της Φουρέιρα. Επιπλέον, η χρήση φωτιάς και γενικότερα η “πυρωμένη” αισθητική της σκηνής ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις συγκρίσεις.

Στα σχόλια των χρηστών κυριάρχησαν φράσεις όπως «vibes Fuego», «ξεκάθαρα Φουρέιρα» και «ίδια ενέργεια με το 2018», με αρκετούς να θεωρούν πως η εμφάνιση κινείται σε γνώριμα, αλλά δοκιμασμένα Eurovision μονοπάτια.

Παρότι οι συγκρίσεις είναι έντονες, μένει να φανεί στη ζωντανή εμφάνιση αν η Antigoni θα καταφέρει να δώσει στο «Jalla» τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα ή αν θα συνεχίσει να επισκιάζεται από το “φάντασμα” του Fuego.

JALLA REHEARSAL GIVING FUEGO FLASHBACKS 🇨🇾 pic.twitter.com/hD4vdVpn1F — ESCXKSN🇦🇺🇫🇮🇸🇪 (@escxksn) May 6, 2026

Η Antigoni έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι οι συγκρίσεις με την Ελένη Φουρέιρα δεν την ενοχλούν καθόλου, αντίθετα τις αντιμετωπίζει με θετική διάθεση.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στην Eurovision για την Κύπρο, πολλοί έσπευσαν να τη συνδέσουν με την εμβληματική εμφάνιση της Φουρέιρα και το τραγούδι «Fuego».

Η ίδια δήλωσε, πως δεν βλέπει αρνητικά αυτές τις συγκρίσεις, τονίζοντας μάλιστα τον θαυμασμό της για τη Φουρέιρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Antigoni δείχνει πως αντιμετωπίζει τις προσδοκίες και τα σχόλια γύρω από την εμφάνισή της χωρίς άμυνα, αλλά με σεβασμό προς μια από τις πιο επιτυχημένες συμμετοχές που έχει γνωρίσει ποτέ ο διαγωνισμός.

