Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη σε φάση εθνικών τελικών, καθώς η Eurovision 2026 πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Ο 70ός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου, με 35 συμμετέχοντες να ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη επιλέξει τους εκπροσώπους τους, όπως η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Κύπρος, η Μάλτα, η Γεωργία και η Μολδαβία.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συνεχίζουν τη διαδικασία επιλογής, με τους εθνικούς τελικούς να διαδέχονται ο ένας τον άλλο, έως τις αρχές Μαρτίου.

Στη Νορβηγία, η προσοχή είναι στραμμένη στο Melodi Grand Prix, καθώς το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, το NRK ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη χώρα τους.

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε τις φήμες, καθώς ο Αλέξανδρος Ρίμπακ επιστρέφει για μια ακόμα προσπάθεια.

Ο καλλιτέχνης, που το 2009 έδωσε στη Νορβηγία τη νίκη με το τραγούδι «Fairytale» και σημείωσε ρεκόρ με 387 βαθμούς, είχε ξαναδοκιμάσει το 2018 στη Λισαβόνα με το «That’s How You Write a Song», όπου κατέλαβε την 15η θέση.

Τώρα, 17 χρόνια μετά τη νίκη του και οκτώ χρόνια μετά τη δεύτερη συμμετοχή, επιστρέφει στον νορβηγικό εθνικό τελικό με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη και να διεκδικήσει μια δεύτερη νίκη στη Eurovision.

Οι 8 συμμετοχές που θα διαγωνιστούν στο Melodi Grand Prix είναι: