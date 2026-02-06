Η Eurovision αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν μουσικό διαγωνισμό.

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο τηλεοπτικό υπερθέαμα, όπου η εικόνα, η σκηνική παρουσία και η παραγωγή παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο με το ίδιο το τραγούδι.

Από εντυπωσιακά σκηνικά και απαιτητικές χορογραφίες μέχρι κοστούμια, ειδικά εφέ και μεγάλες δημιουργικές ομάδες, ο προϋπολογισμός κάθε συμμετοχής μπορεί να εκτοξευθεί.

Η Ελλάδα, μάλιστα, σε αρκετές χρονιές δεν δίστασε να επενδύσει ιδιαίτερα υψηλά ποσά, γράφοντας τη δική της… ακριβή ιστορία στον διαγωνισμό.

Συμμετοχές που άφησαν εποχή, καλλιτέχνες που λατρέψαμε και τραγούδια που άφησαν τη δική τους ιστορία στον μουσικό αυτό θεσμό. Ας δούμε μερικά από τα πιο «ακριβά» ελληνικά show:

2024 – Μαρίνα Σάττι: περίπου 382.697€



Το «Zari» συνδύασε pop ήχο και ελληνικά στοιχεία, με σκηνική παρουσία γεμάτη χρώμα και τεχνικά εφέ. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό και τερμάτισε 11η.

2025 – Klavdia: περίπου 402.000€



Η Klavdia ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Asteromáta», με κόστος που περιλάμβανε παραγωγή, αποστολή και όλα τα έξοδα συμμετοχής. Η συμμετοχή της προκρίθηκε στον τελικό και κατέκτησε την 6η θέση.

2005 – Έλενα Παπαρίζου: περίπου 900.000€



Η «My Number One» κατέκτησε την πρώτη θέση, δικαιολογώντας πλήρως το σχεδόν εκατομμύριο ευρώ που δαπανήθηκε για την ελληνική συμμετοχή.

2008 – Καλομοίρα: περίπου 1.000.000€



Το «My Secret Combination» κόστισε γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και η Καλομοίρα τερμάτισε 3η στον τελικό, ένα από τα υψηλότερα αποτελέσματα της Ελλάδας.

2009 – Σάκης Ρουβάς: περίπου 1.200.000€



Με το «This Is Our Night», ο Σάκης Ρουβάς συμμετείχε σε ένα από τα πιο ακριβά ελληνικά show, φτάνοντας στην 7η θέση στον τελικό.

2007 – Σαρμπέλ: περίπου 1.442.000€



Το «Yassou Maria» ξεπέρασε το 1,4 εκατ. ευρώ σε προϋπολογισμό και η Ελλάδα τερμάτισε 7η στον τελικό.

2006 – Άννα Βίσση: περίπου 5.500.000€



Η χρονιά που η Ελλάδα φιλοξένησε τη Eurovision στην Αθήνα, με την Άννα Βίσση να εκπροσωπεί τη χώρα και συνολικό κόστος διοργάνωσης που έφτασε τα 5,5 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή της κατέκτησε την 9η θέση.

Govastiletto.gr – Eurovision 2026: Το «Ferto» του Ακύλα σαρώνει με πάνω από 2 εκατ. προβολές