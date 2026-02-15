Στην πρώτη σειρά των θεατών του μεγάλου τελικού του «Sing for Greece 2026» βρέθηκε, το βράδυ της Κυριακής 15/2, η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρακολούθησε το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς, συνοδευόμενη από το γιο της, Ρόναν Βίλενσι, ενώ δίπλα της βρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr την κατέγραψε να παρακολουθεί τις εμφανίσεις των υποψηφίων και να στηρίζει την προσπάθεια των καλλιτεχνών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον επερχόμενο διαγωνισμό στη Βιέννη.

Η παρουσία της Αμερικανίδας Πρέσβη στον ελληνικό τελικό υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον της για τη διοργάνωση, η οποία φέτος συγκέντρωσε μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής.

