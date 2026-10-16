Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο τις τρεις βραδιές του «Sing for Greece», μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 71η Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο εθνικό τελικό, σε μια διοργάνωση που θα βρεθεί στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, με τραγούδια, εμφανίσεις και εκπλήξεις.

Ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX

Και οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό σε ολόκληρη τη χώρα να παρακολουθήσει τη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το «Sing for Greece».

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία του εθνικού τελικού και των δύο ημιτελικών εντάσσεται στην πρόθεση της δημόσιας τηλεόρασης να δίνει σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας τη δυνατότητα να φιλοξενούν σημαντικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

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