Τα βλέμματα έκλεψε η διερμηνέας νοηματικής γλώσσας του BBC κατά τη διάρκεια της κυπριακής συμμετοχής στον μεγάλο τελικό της Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.
Η Κλερ Έντουαρντς, η οποία είχε αναλάβει την απόδοση των τραγουδιών για το βρετανικό δίκτυο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και χόρεψε στους ρυθμούς του «Jalla». Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Antigoni Buxton, εμφανίστηκε στην 21η θέση της βραδιάς, χαρίζοντας μια άκρως ξεσηκωτική στιγμή που έγινε viral μέσω της παράλληλης μετάδοσης.
Η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι, με το οποίο η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό, καθώς σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.
Νικητής του μεγάλου τελικού αναδείχτηκε η Βουλγαρία με την DARA και το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος ήρθε 19η με 75 βαθμούς.
