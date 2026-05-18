Τα βλέμματα έκλεψε η διερμηνέας νοηματικής γλώσσας του BBC κατά τη διάρκεια της κυπριακής συμμετοχής στον μεγάλο τελικό της Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η Κλερ Έντουαρντς, η οποία είχε αναλάβει την απόδοση των τραγουδιών για το βρετανικό δίκτυο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και χόρεψε στους ρυθμούς του «Jalla». Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Antigoni Buxton, εμφανίστηκε στην 21η θέση της βραδιάς, χαρίζοντας μια άκρως ξεσηκωτική στιγμή που έγινε viral μέσω της παράλληλης μετάδοσης.

Η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι, με το οποίο η Antigoni εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό, καθώς σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.

Δείτε τα βίντεο:

Νικητής του μεγάλου τελικού αναδείχτηκε η Βουλγαρία με την DARA και το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος ήρθε 19η με 75 βαθμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

govastiletto.gr -Eurovision 2026: Η Antigoni εντυπωσίασε με το “Jalla” στη σκηνή