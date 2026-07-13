Έναν γάμο που εξέπληξε τον κόσμο της μόδας και της διεθνούς showbiz πραγματοποίησαν η Εύα Χερτζίκοβα και ο επί χρόνια σύντροφός της, Γκρεγκόριο Μαρσιάι.

Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής πορείας και την απόκτηση τριών παιδιών, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του με έναν ρομαντικό γάμο στην Ιταλία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, στο Τορίνο, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, διοργανώνοντας μια κομψή και διακριτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η διάσημη Τσέχα καλλονή έκλεψε τις εντυπώσεις με τη νυφική της εμφάνιση, επιλέγοντας μια δημιουργία του ιστορικού οίκου Lanvin, που συνδύαζε τη διαχρονική φινέτσα με σύγχρονες ρομαντικές λεπτομέρειες.

Η Εύα Χερτζίκοβα και ο Ιταλός επιχειρηματίας βρίσκονται μαζί εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τους τρεις γιους τους.

Παρότι όλα αυτά τα χρόνια απέφευγαν τη δημοσιότητα όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, αποφάσισαν πως είχε φτάσει η κατάλληλη στιγμή να επισφραγίσουν την πολυετή σχέση τους με τα δεσμά του γάμου.