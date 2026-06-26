Ο Evan Fournier συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μήλο και φαίνεται να το απολαμβάνει στο έπακρο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο έμπειρος γκαρντ είχε ζητήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων προτάσεις από τους Έλληνες φιλάθλους για τα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί στο κυκλαδίτικο νησί.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα πάνω σε σκάφος.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, πάντως, δεν ήταν το ειδυλλιακό τοπίο αλλά η μουσική επιλογή του. Ο Evan Fournier χαλάρωνε ακούγοντας δυνατά το τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου, ένα κομμάτι που έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού.

Το συγκεκριμένο τραγούδι συνδέθηκε έντονα με τους πανηγυρισμούς των «ερυθρόλευκων» μετά την κατάκτηση της EuroLeague, καθώς παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι το είχαν μετατρέψει σε soundtrack της επιτυχημένης σεζόν.

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