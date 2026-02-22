Ένα λαμπερό πάρτι με εντυπωσιακούς καλεσμένους από την ελληνική showbiz πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Τετάρτης 18/2, σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Ο εορτάζοντας ήταν ο Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλευρό των αγαπημένων φίλων του και συνεργατών.

Ωστόσο, ένα πρόσωπο που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η Ευαγγελία Αραβανή, αφού οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι σπάνιες. Το πρώην μοντέλο από τότε που έγινε μητέρα για πρώτη φορά έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς έχει επιλέξει να ζει μια ήρεμη ζωή, αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο της στην οικογένειά της.

Η Ευαγγελία Αραβανή πόζαρε μπροστά από το φωτογραφικό φακό του govastiletto.gr και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, ενώ τα πρόσωπα που τράβηξαν επίσης την προσοχή ήταν η Έλενα Παπαρίζου και η Μαρίνα Σπανού, οι οποίες ήταν επίσης καλεσμένες στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων.

