Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά! Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, με ένα νέο βίντεο στα social media, ότι βρήκε το τραγούδι που την ικανοποιεί απόλυτα και ετοιμάζεται να το καταθέσει στην ΕΡΤ, με στόχο να λάβει μέρος στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026.

Πέρυσι, στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2025, η Evangelia είχε καταφέρει να ξεχωρίσει και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση με το τραγούδι «Βάλε», αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ενέργειά της και τη σύγχρονη pop αισθητική της.

Η ίδια έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η Eurovision αποτελεί για εκείνη ένα μεγάλο στόχο, αφού θα ήθελε πολύ να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε ένα θεσμό που συνδυάζει μουσική, δημιουργικότητα και διεθνή λάμψη.

