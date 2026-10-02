Σε νέα ημερομηνία μεταφέρεται η προγραμματισμένη συναυλία της Evangelia στο VOGCLUB ATHENS, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του THE PARÉA TOUR.

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσα από τα social media, εξηγώντας πως ένα βασικό μέλος της ομάδας της, με σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του show, αντιμετωπίζει μια σοβαρή και απρόοπτη κατάσταση και χρειάζεται να επιστρέψει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις της

«Παρέα μου, ποτέ δεν πίστευα ότι θα χρειαζόταν να γράψω κάτι τέτοιο. Κάποιος που αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας μου και βρίσκεται στην καρδιά αυτού του show αντιμετωπίζει μια σοβαρή και απρόσμενη κατάσταση και πρέπει να επιστρέψει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε αρχικά.

Η Evangelia παραδέχτηκε πως πρόκειται για την πρώτη φορά που χρειάζεται να μεταφέρει συναυλία της και εξέφρασε τη στενοχώρια της, γνωρίζοντας ότι πολλοί θαυμαστές της είχαν ήδη οργανώσει τη βραδιά τους.

«Την τελευταία μέρα προσπαθήσαμε με κάθε δυνατό τρόπο να πραγματοποιηθεί το show της Αθήνας αυτή την Κυριακή, όμως ο ρόλος του είναι απαραίτητος στο PAREA Tour και χωρίς εκείνον δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε το show όπως το έχουμε δημιουργήσει για εσάς. Γι’ αυτό, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μεταφέρουμε το show της 4ης Οκτωβρίου σε νέα ημερομηνία», ανέφερε.

Πότε θα γίνει η νέα συναυλία

Η νέα ημερομηνία της εμφάνισης στην Αθήνα αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό η Evangelia, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τα εισιτήρια της συναυλίας που αναβάλλεται.

Με την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας θα ανοίξει εκ νέου η διάθεση εισιτηρίων.

Η τραγουδίστρια διευκρίνισε, τέλος, πως όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες του THE PARÉA TOUR θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ενώ έκλεισε το μήνυμά της απευθυνόμενη στους θαυμαστές της:

«Είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να μεταφέρω κάποιο show μου και είμαι πραγματικά στεναχωρημένη. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς περιμένατε αυτή τη βραδιά και είχατε ήδη κάνει τα σχέδιά σας. Μετράω και εγώ αντίστροφα μαζί σας και λυπάμαι πάρα πολύ.

Ήδη δουλεύουμε για τη νέα ημερομηνία και θα τη μοιραστούμε μαζί σας πολύ σύντομα. Παράλληλα, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων έχει ήδη ξεκινήσει. Με την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας θα διατεθούν νέα εισιτήρια προς πώληση.

Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Σας αγαπώ παρέα μου. Θα είμαστε όλοι μαζί στην Αθήνα πολύ πολύ σύντομα».

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