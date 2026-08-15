Σε γιορτινό κλίμα λόγω Δεκαπενταύγουστου, η Evangelia μοιράστηκε ένα βίντεο όπου χορεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό την επιτυχία του «Καμπάνες». Η συνάντησή τους έγινε στα Χανιά την Παρασκευή 14 Αυγούστου, όταν ο τραγουδιστής την ανέβασε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ερμηνεύει το νέο κομμάτι του, με την τραγουδίστρια να κρατάει ένα λευκό μαντήλι και παράλληλα να χορεύει μαζί του.

«Καλό Δεκαπενταύγουστο παρέα μου. Λίγη ελληνική καλοκαιρινή ενέργεια, πριν βρεθούμε όλοι μαζί στο PARÉA tour» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Evangelia.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EVANGELÍA (@evangelia)

govastiletto.gr – Evangelia: Σπάει πιάτα, χορεύει συρτάκι και απογειώνει το κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο κλιπ του Paréa