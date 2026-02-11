Η Ευαγγελία Μουμούρη αποκάλυψε με χιούμορ την ιστορία πίσω από το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της, μιλώντας στο Στούντιο 4.

«Είχαμε αποφασίσει να υπογράψουμε σύμφωνο συμβίωσης, αλλά όταν ο σύντροφός μου πήγε στο ΚΕΠ για μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, ανακάλυψε ότι στα χαρτιά φαίνεται ακόμα παντρεμένος», ανέφερε η ηθοποιός.

Η Ευαγγελία περιέγραψε πως, καθώς ξεκινούσε για το κολυμβητήριο, φόρεσε το μαγιό της και τη γούνα για να μην χάσει την προπόνηση, πιστεύοντας ότι η διαδικασία θα αναβληθεί.

Λίγο πριν φύγει, ο σύντροφός της τη πήρε τηλέφωνο ενημερώνοντάς την ότι ήταν λάθος και μπορούσαν να προχωρήσουν.

«Και πήγα και υπέγραψα, χωρίς καμία φωτογραφία», είπε γελώντας, αποτυπώνοντας την αστεία και απρόβλεπτη πλευρά αυτής της προσωπικής στιγμής.

Govastiletto.gr – Ευαγγελία Μουμούρη: Η συγκλονιστική Όλγα του Σωτήρη Τσαφούλια στο «Ριφιφί» που καθήλωσε την Ελλάδα το 2026