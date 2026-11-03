Η υπόθεση της «Παιδικής Χαράς» βρίσκεται, τις τελευταίες ώρες, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μετά τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει κινητοποιήσει και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, με αρκετούς celebrities να παίρνουν δημόσια θέση. Μάλιστα, ορισμένοι επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν στοιχεία και αποδεικτικά από οικονομική ενίσχυση που είχαν προσφέρει, θέλοντας να κάνουν γνωστή τη δική τους πλευρά σχετικά με όσα έχουν αποκαλυφθεί.

Η Ευαγγελία Μουμούρη ήταν μια από τις ηθοποιούς, που φρόντισε να δώσει κάποιο ποσό για ένα παιδί της «Παιδικής Χαράς, τον Άλεξ. Η ίδια είπε σε βίντεό της: «Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα και εγώ χρήματα και άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η Παιδική Χαρά για τη χαρά τους. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν. Αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα, μακάρι να τα έφτιαχνε με ΑΙ. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “Μπράβο σου, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες, αλλά δεν πειράζει, με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά».

«Αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα. Μακάρι να μη χρειαζόταν ιδιωτική πρωτοβουλία, να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δε γίνεται. Απλώς ξέρεις, μετά από αυτό, έχουν ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιο λόγο δε μου φτάνει η δικαιοσύνη. Θέλω να πάθουν κακό. Δεν είναι ωραίο που το λέω».

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