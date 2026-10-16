Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για τις προσωπικές της πληγές και τον τρόπο με τον οποίο ο ρόλος της Όλγας στη σειρά «Ριφιφί» την έφερε αντιμέτωπη με συναισθήματα που κρατούσε για χρόνια κρυμμένα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην πρωτόγνωρη αντίδραση του κοινού στη σειρά, αλλά και στη δική της συναισθηματική διαδρομή.

«Για πολλά χρόνια κρυβόμουν, είναι η αλήθεια. Κρυβόμουν πίσω από το γέλιο, τη χαρά, να μη θέλω να ενοχλήσω», εξομολογήθηκε, εξηγώντας πως μέσα από τον ρόλο της αποφάσισε να «γίνει διάφανη».

Η σκηνή με την πάστα που συγκίνησε το κοινό

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σκηνή με την πάστα, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σειράς. Όπως αποκάλυψε, ανακάλεσε προσωπικά βιώματα για να αποδώσει τη συναισθηματική κατάσταση της ηρωίδας της.

«Ξερίζωσα τις δικές μου πληγές με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο «Ριφιφί», η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται μια μητέρα που σχεδιάζει μια μεγάλη ληστεία για να εκδικηθεί την τράπεζα, καθώς το παιδί της πέθανε περιμένοντας να αποδεσμευτούν τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τη σωτηρία του.

Η πάστα που είχε ζητήσει το παιδί της την τελευταία στιγμή γίνεται σύμβολο του πένθους της. Για χρόνια, η Όλγα τρώει μόνο μία κουταλιά από το γλυκό, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του. Όταν ολοκληρώνει την εκδίκησή της, τρώει για πρώτη φορά ολόκληρη την πάστα, σε μια συμβολική στιγμή που σηματοδοτεί το τέλος της διαδρομής της.

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