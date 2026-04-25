Η Ευαγγελία Πλατανιώτη το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης παραδέχτηκε ότι έχει στερηθεί πολλά για να μπορεί να είναι στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, ωστόσο, όπως είπε, δεν το μετανιώνει γιατί είναι η επιλογή της. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη θυμήθηκε ακόμη τη φορά που είχε πάει για προπόνηση μετά από ξενύχτι, ενώ αποκάλυψε και τις δυσκολίες που έχει ένας πρωταθλητής στο να κάνει μια σχέση που να καταλαβαίνει το πρόγραμμά του.

«Έχουμε στερηθεί πάρα πολλά, αλλά είναι επιλογή μας. Δε με πίεσε κανείς να το κάνω αυτό. Το επέλεγα γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι το να βελτιωθώ και να πετύχω το στόχο μου, στο άθλημά μου. Εννοείται ότι δεν πήγαινα στις εκδρομές με τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Ακόμη και στην 5ημερη, επειδή γενικά δεν πήγαινα, είχαν έρθει και με ρώτησαν αν μπορώ κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, κοίταξα το πρόγραμμά μου και επειδή τελικά δεν είχα προπονήσεις με την Εθνική ομάδα, είχα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οπότε πάλι δεν μπορούσα να πάω.

Έχει συμβεί σαν παιδί κι εγώ να βγω και να πιω λίγο παραπάνω, αλλά γενικά δεν έπινα. Ήμουν λίγο ξενέρωτη. Η πιο μεγάλη τρέλα που έχω κάνει όντας αθλήτρια, ήταν ότι είχα βγει, είχα γυρίσει 7 το πρωί και στις 8 είχα προπόνηση. Είχα πιεί κιόλας, και πήγα στην προπόνηση και λέω, “τώρα θα πεθάνω”.

Είπα στην προπονήτριά μου ότι είχα βγει και είχα ξενυχτήσει, να μη με κουράσει. Μια που της το είπα, μια που με πέθανε. Αλλά, για κάποιο λόγο ήμουν και πάρα πολύ καλή. Είχα πολύ υπερένταση: Τώρα δε θα το έκανα με τίποτα αυτό», είπε η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

«Κάνω 8 ώρες τη μέρα προπόνηση», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Τέλος, για την προσωπική της ζωή η Ευαγγελία Πλατανιώτη ανέφερε: «Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που να μπορούν να καταλάβουν το όνειρό σου. Είναι δύσκολο, και για τους δύο είναι δύσκολο. Αν όμως υπάρχει θέληση, το βρίσκεις κάπως».

