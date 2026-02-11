Η Evangelia παρουσίασε το τραγούδι της «Paréa» στο Sing for Greece 2026.

Ο Α’ Ημιτελικός μόλις ξεκίνησε και ήδη οι πρώτοι 7 φιναλίστ παρουσίασαν τα τραγούδια τους.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό με το χορευτικό της κομμάτι, διεκδικώντας μία θέση στον τελικό της Κυριακής.

Δεν είναι πρώτη φορά που η Evangelia διεκδικεί την θέση αυτή στη Eurovision. Πέρσι με το τραγούδι “Vale” βρέθηκε στον τελικό μαζί με την Klavdia, και φέτος προσπαθεί για μια ακόμα φορά να φτάσει…στο τέλος!

