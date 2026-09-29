Στην προσωπική της ζωή και στη μακρόχρονη σχέση της με τον σύζυγό της, Στράτο Πατσατζή, αναφέρθηκε η Ευαγγελία Συριοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά της, τα δύο παιδιά τους, αλλά και τη σχέση που έχουν χτίσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου και ο Στράτος Πατσατζής είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο γιους, ηλικίας πέντε και δύο ετών. Όπως περιέγραψε η ηθοποιός, η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη, με τα παιδιά να έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή τους.

«Έχω δύο παιδάκια, δύο αγοράκια πέντε χρονών και δύο χρονών, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει το πρόγραμμα, τα όρια, αλλά και πολύ παιχνίδι στο σπίτι», ανέφερε.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου εξήγησε ακόμη ότι δεν βιάστηκε να παντρευτεί, καθώς η ίδια και ο σύντροφός της προτίμησαν πρώτα να δημιουργήσουν τις κατάλληλες βάσεις για τη ζωή που ήθελαν να χτίσουν μαζί.

«Δεν παντρεύτηκα τόσο μικρή. Με τον σύζυγό μου είμαι δεκαεπτά χρόνια μαζί. Πολλά χρόνια. Όταν σταθήκαμε στα πόδια μας και θέλαμε πολύ να κάνουμε οικογένεια, το κάναμε», δήλωσε.

Μάλιστα, εξήγησε πως έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των δύο αγοριών, τα οποία έχουν αρκετά διαφορετικό ρυθμό από εκείνον που είχε συνηθίσει. «Προσπαθώ να προσαρμοστώ τώρα με τα αγόρια γιατί παίζουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπαλίτσα. Είναι λίγο πιο ζωηρά, με αυτοκινητάκια, φεύγουν, πετάγονται», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε και ορισμένες πληροφορίες για την επαγγελματική ζωή του συζύγου της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των οικονομικών. «Ο άντρας μου ασχολείται με οικονομικά. Είναι στέλεχος σε μια εταιρεία», ανέφερε η Ευαγγελία Συριοπούλου.

Ο Στράτος Πατσατζής είναι οικονομολόγος και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, με πολυετή εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τον Νοέμβριο του 2024 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών (CFO) στον όμιλο Motor Oil Hellas.

Παρά τα 17 χρόνια κοινής πορείας, η Ευαγγελία Συριοπούλου και ο Στράτος Πατσατζής επιλέγουν να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιώντας σπάνια κοινές εμφανίσεις.

View this post on Instagram A post shared by evagelia_siriopoulou (@evagelia_siriopoulou_official)

View this post on Instagram A post shared by evagelia_siriopoulou (@evagelia_siriopoulou_official)

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