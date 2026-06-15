Η Ευαγγελία Συριοπούλου και ο σύζυγός της, Στράτος Πατσατζής, βάφτισαν την Κυριακή 14 Ιουνίου τον δεύτερο γιο τους, σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τη στιγμή μακριά από τη δημοσιότητα, σε ένα πιο ιδιωτικό οικογενειακό περιβάλλον.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η ηθοποιός μοιράστηκε μέσω social media φωτογραφίες από τη βάφτιση, δίνοντας στο κοινό μια μικρή εικόνα από το μυστήριο και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που ακολούθησε.

Ο μικρός πήρε το όνομα Κωνσταντίνος, ενώ μετά την τελετή ακολούθησε οικογενειακό γλέντι με αγαπημένα πρόσωπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη evagelia_siriopoulou (@evagelia_siriopoulou_official)

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