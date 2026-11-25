Για τη νέα τηλεοπτική της δουλειά στη σειρά «Σύγκρουση» του MEGA, αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Ευαγγελία Συριοπούλου το πρωί της Τετάρτης 25/11 στο «Χαμογέλα και πάλι».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χαρακτήρα που υποδύεται, αποκαλύπτοντας όσα θα απασχολήσουν τη Χρύσα Ράπτη στην εξέλιξη της ιστορίας, ενώ μοιράστηκε και τα στοιχεία που κρατούν δυνατή τη σχέση της με τον σύζυγό της.

Ο ρόλος της Χρύσας στη σειρά «Σύγκρουση»

Στη νέα παραγωγή του MEGA, η Ευαγγελία Συριοπούλου υποδύεται τη Χρύσα Ράπτη, τη μεγαλύτερη αδελφή του Φιλίππου. Πρόκειται για μια γυναίκα που αναγκάστηκε να αναλάβει ευθύνες από μικρή ηλικία και σήμερα είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού.

Η ηθοποιός δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συμμετοχή της στη σειρά, κάνοντας ειδική αναφορά στο σενάριο, τη σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη και τη συνεργασία με τους υπόλοιπους συντελεστές.

«Καταπληκτική δουλειά, μία ομαδική δουλειά με ένα καταπληκτικό σενάριο που ήδη όταν το διαβάζεις είναι ένα δώρο για τον ηθοποιό. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα λυμένα. Ο χαρακτήρας, ξέρεις πώς να κινηθείς. Με έναν σκηνοθέτη εξαιρετικό, τον Αλέκο Κυράνη, που ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, και όλη η ομάδα», ανέφερε.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, την ικανοποίησή της για την αισθητική του αποτελέσματος, χαρακτηρίζοντας τη σειρά κινηματογραφική.

«Την έχετε δει τη δουλειά, είναι κινηματογραφική τελείως. Είναι δώρο, είμαι πολύ περήφανη για αυτήν τη δουλειά», πρόσθεσε.

Όπως αποκάλυψε, η ηρωίδα της είναι πεπεισμένη για την αθωότητά του και δεν πρόκειται να σταματήσει να τον υπερασπίζεται. Ωστόσο, έχει και τη δική της δυναμική, καθώς γνωρίζει να θέτει όρια, τα οποία θα φανούν σταδιακά στα επόμενα επεισόδια.

Όσα κρατούν δυνατή τη σχέση με τον σύζυγό της

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον γάμο της, εξηγώντας πως το γεγονός ότι εκείνη και ο σύζυγός της ακολουθούν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές δεν αποτελεί εμπόδιο στη σχέση τους.

«Το ότι κάνουμε διαφορετικές δουλειές δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε», δήλωσε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως και οι δύο στηρίζουν τις επιλογές του άλλου, δίνοντας ο ένας στον άλλον τον χώρο και την ελευθερία να πραγματοποιήσει όσα επιθυμεί.

«Και εκείνος έχει μεγάλη κατανόηση σε μένα και εγώ έχω κατανόηση σε εκείνον και στα όνειρά του και να είναι ελεύθερος να πραγματοποιήσει ό,τι εκείνος επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον», κατέληξε η ηθοποιός.

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