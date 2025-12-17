Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε, το πρωί της Τετάρτης 17/12, μια ευχάριστη είδηση μέσα από το Buongiorno.

Η συνεργάτιδα της εκπομπής και δημοσιογράφος Ευάννα Ζουμπούρογλου γέννησε χθες ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3.130 γραμμαρίων, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Χριστόδουλο Παπαδάκη.

Η ίδια μίλησε, ευτυχισμένη και συγκινημένη, τηλεφωνικά στο Buongiorno για το θαύμα που έζησε: «Γεννήσαμε! Πήγαν όλα καλά. Είμαστε και οι δυο πολύ καλά. Είναι η πιο όμορφη όλου του κόσμου. Γέννησα χθες, όλα πήγαν καλά. Εχθές είχα εξάντληση, ήταν λογικό. Έχω συγκίνηση και χαρά. Έχω κλάψει πάρα πολύ από χθες. Μοιάζει στον άντρα μου, αλλά μπορεί να πήρε λίγο τα μάτια μου. Εύχομαι όλες οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδάκι, να καταφέρουν να το ζήσουν, μέσα από την καρδιά μου».

Με τη σειρά της, η Φαίη Σκορδά είπε: «Ευάννα μου, καλή. Θέλω να στείλω σε σένα μια αγκαλιά, σε σένα, στη μαμά. Δεν είναι απλό. Κορίτσι μου γλυκό, να τη χαίρεσαι».

