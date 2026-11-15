Η Ευδοκία Ρουμελιώτη επέλεξε να ανεβάσει στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια άκρως τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις και τα θερμά σχόλια των ακολούθων της.

Μέσα από ένα Instagram story γεμάτο συναίσθημα, η γνωστή ηθοποιός απαθανατίζεται να χορεύει αγκαλιασμένη με τον σύζυγό της, Νικηφόρο Χαραγκιώνη, σε ένα στιγμιότυπο που αποπνέει αυθορμητισμό, οικειότητα και αληθινή αγάπη.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λιτή αλλά βαθιά ουσιαστική λεζάντα «Μετά από 17 χρόνια εξακολουθείς να με χορεύεις έτσι», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη διαχρονικότητα των αισθημάτων τους.