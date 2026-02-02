Η Εβελίνα Νικόλιζα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας σκέψεις της για τη μητρότητα και την προσωπική της ζωή, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με τους γονείς της.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι προς το παρόν δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει παιδιά, ενώ εξήγησε πως οι γονείς της προσπαθούν να την πείσουν να σκεφτεί την κατάψυξη ωαρίων: «Δεν μου έχει χτυπήσει το καμπανάκι να κάνω παιδιά. Απλώς δεν έχω βρεθεί ακόμα σε μια κατάσταση που να αισθάνομαι έτοιμη και άνετη με έναν άνθρωπο για να σκεφτώ το μέλλον. Αν κάποια στιγμή νιώσω την ανάγκη, πιστεύω ότι μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδί και μόνος σου», ανέφερε.

Η Εβελίνα περιέγραψε και την… προτροπή των γονιών της: «Σήμερα με έφεραν από Γλυφάδα μέχρι Μαρούσι λέγοντάς μου να κάνω κατάψυξη ωαρίων. Εγώ κοιτούσα τον δρόμο γιατί όταν οδηγούμε δε μιλάμε, και κάποια στιγμή φτάσαμε».

Με ειλικρίνεια και χιούμορ, η Νικόλιζα μοιράστηκε τις προσωπικές της σκέψεις για τη ζωή, τη μητρότητα και το πώς αντιμετωπίζει τις συμβουλές της οικογένειάς της.