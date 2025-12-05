Το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η Εβελίνα Σκίτσκο φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, μιλώντας για πρώτη φορά τηλεοπτικά για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μια περιπέτεια που είχε αποκαλύψει πρόσφατα στα social media.

Το γνωστό μοντέλο, που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει έντονα συμπτώματα εδώ και καιρό, τα οποία αρχικά απέδιδε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής της, όπως γυμναστική και ταξίδια.

Όπως εξήγησε, πέρασε περίπου ένας χρόνος πριν αποφασίσει να επισκεφθεί κάποιον γιατρό.

Μετά από εξετάσεις, διαγνώστηκε με όγκο στο παχύ έντερο και η Εβελίνα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις αρχές Απριλίου.

Χάρη στην άμεση δράση και την εξειδίκευση της ιατρικής ομάδας, ο όγκος αφαιρέθηκε πριν προλάβει να εξαπλωθεί. «Το σώμα μας στέλνει σήματα και το σημαντικό είναι να τα προσέχουμε και να δρούμε γρήγορα», τόνισε.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, χρειάστηκε να ολοκληρώσει μια οκτάμηνη θεραπεία χημειοθεραπείας, που ήταν ψυχολογικά και σωματικά απαιτητική.

Παρά τις δυσκολίες, η Σκίτσκο διατήρησε θετική διάθεση και στήριξη από την οικογένειά της. Η κόρη της, Αριάνα, 8 ετών, ενημερώθηκε με απλοποιημένο τρόπο, ώστε να καταλάβει ότι η μαμά της έπρεπε να υποβληθεί σε θεραπεία για να γίνει καλά.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η εμπειρία της την έκανε να εκτιμήσει περισσότερο την υγεία της και να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της, ενώ συνεχίζει παράλληλα τη δουλειά της στον χώρο της μόδας.

Η Εβελίνα Σκίτσκο στάθηκε στην ψυχική δύναμη και την αποφασιστικότητα που χρειάστηκε για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

