Για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της μίλησε η Εβελίνα Σκίτσκο, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με κακοήθεια δεύτερου βαθμού σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Το γνωστό μοντέλο βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου περιέγραψε τη διάγνωση, τις θεραπείες που χρειάστηκε να ακολουθήσει, αλλά και τη δύναμη που αντλούσε από την κόρη της.

Έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών, η ίδια μίλησε για το πώς βιώνει σήμερα όσα συνέβησαν, παραδεχόμενη πως ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πλήρως την εμπειρία που έζησε.

Η διάγνωση σε ηλικία 26 ετών και το χειρουργείο

Η Εβελίνα Σκίτσκο αποκάλυψε αρχικά:«Είχα κάνει μια κολονοσκόπηση επειδή είχα κάποια συμπτώματα, τα οποία αγνοούσα για πάρα πολύ καιρό, επειδή δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι θα σου έρθει εσένα, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι, ότι δε θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Ήμουν 26 χρονών».

Όπως περιέγραψε, οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα γρήγορες, καθώς μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από τις εξετάσεις είχε ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η ίδια δήλωσε ευγνώμων για την ιατρική ομάδα που ανέλαβε την περίπτωσή της και τη φρόντισε από την πρώτη στιγμή.

«Είχα κακοήθεια δεύτερου βαθμού. Προσπαθούσα εκείνη τη στιγμή να σκέφτομαι θετικά, ότι όλα θα πάνε καλά. Η ομάδα γιατρών που είχα δίπλα μου, μου είχαν πει ότι όλα θα πάνε καλά και βασίστηκα πάνω σε αυτό», είπε.

Πώς εξήγησε στην κόρη της τι συνέβαινε

«Θα έκανα τα πάντα για να μη φύγω για την κόρη μου. Της το είπα με ένα διαφορετικό τρόπο, σαν ένα παραμύθι. Δηλαδή ότι επειδή έπρεπε να κάνω και το χειρουργείο και θα έπρεπε να είμαι και ξαπλωμένη για κάποιες μέρες, ήξερε ότι θα κάνω μια επέμβαση για να αφαιρέσουμε ένα μικροβιάκι από το σώμα. Μετά επειδή είχα και χημειοθεραπείες, της είπαμε ότι αυτό το μικροβιάκι έχει αφήσει κάποια υπολείμματα και πρέπει να εξαντληθεί, να φύγει. Έκανα οχτώ μήνες χημειοθεραπείες», αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο.

Η καθημερινότητα κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών

«Δεν είχα αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, δεν το είχα αφήσει, τα ταξίδια μου, το γυμναστήριό μου, τη ρουτίνα μου, τη μικρή. Δεν ήθελα ψυχολογικά να αφήσω τον εαυτό μου να δεχτεί ότι κάτι έχει αλλάξει. Προσπαθούσα, δηλαδή έκανα και λίγο τον Καραγκιόζη μερικές φορές, ότι όλα είναι καλά, δεν συμβαίνει τίποτα. Με βοήθησε όμως αυτό. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση είναι αυτό που με κράτησε όρθια μέχρι το τέλος», ανέφερε.

Ένας χρόνος μετά την τελευταία χημειοθεραπεία

Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει έναν χρόνο από την τελευταία χημειοθεραπεία, το μοντέλο προσπαθεί ακόμη να επεξεργαστεί όσα έζησε.

Όπως παραδέχτηκε, υπάρχουν στιγμές που οι αναμνήσεις επιστρέφουν και δυσκολεύεται να πιστέψει ότι όλη αυτή η περιπέτεια αποτελεί πλέον μέρος του παρελθόντος της.

«Είναι περίεργο το συναίσθημα. Δηλαδή και τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος και λίγο σου έρχονται οι αναμνήσεις, είναι λες και το έχεις ζήσει αλλά και δεν το έχεις ζήσει. Λίγο ακόμη παλεύω στο να το πιστέψω ότι έχει συμβεί. Είναι πολύ περίεργο συναίσθημα. Καμιά φορά βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω: Όντως το ζήσαμε τώρα αυτό; Την ώρα που το ζεις, είσαι τόσο εκεί που καμιά φορά γυρνάς πίσω και αναρωτιέσαι τι έχεις κάνει», είπε.

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