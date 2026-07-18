Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βιώνει η Εβελίνα Σκίτσκο, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2018, καθώς δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Το μοντέλο μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε μία τρυφερή φωτογραφία, ποζάρει στην αγκαλιά του αγαπημένου της, δείχνοντας παράλληλα το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «I guess we are locked in», επιβεβαιώνοντας με τον δικό της τρόπο ότι το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι πλέον γεγονός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Skitsko (@evelinaskitsko)

Λίγο αργότερα, η Εβελίνα Σκίτσκο δημοσίευσε και ένα βίντεο με τις αντιδράσεις των συγγενών και των φίλων της, στους οποίους ανακοίνωσε τον αρραβώνα μέσω βιντεοκλήσης.

Τα αγαπημένα της πρόσωπα δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή τους, με αρκετούς να ξεσπούν σε φωνές χαράς μόλις αντίκρισαν το δαχτυλίδι.

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο γράφοντας: «Το πιο αγαπημένο βίντεο που έχω επεξεργαστεί μέχρι τώρα», αποκαλύπτοντας πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η στιγμή για εκείνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Skitsko (@evelinaskitsko)

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