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Έβελυν Καζαντζόγλου: Οι εντυπωσιακές εικόνες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη που κόβουν την ανάσα

Το γνωστό μοντέλο λατρεύει τα ταξίδια...
Βασίλης Κοντζεδάκης
20.07.2026 | 13:00 UPD:20.07.2026, 12:53
Έβελυν Καζαντζόγλου: Οι εντυπωσιακές εικόνες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη που κόβουν την ανάσα

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Η Έβελυν Καζαντζόγλου παρέδωσε για μια ακόμη φορά μαθήματα στιλ, αυτή τη φορά απλά με το μπικίνι της, με φόντο τα μαγευτικά τοπία της Σαντορίνης.

Το γνωστό μοντέλο, που λατρεύει τα ταξίδια, επέλεξε αυτή τη φορά τη διάσημη Σαντορίνη για να ποζάρει και να φωτογραφηθεί μπροστά από τη θέα στην καλντέρα του νησιού και το νησάκι της Θηρασιάς, που κόβει την ανάσα.

Η ίδια δημοσίευσε μια σειρά από εντυπωσιακές της φωτογραφίες, αλλά και εντυπωσιακά πιάτα που γεύτηκε στα εστιατόρια του νησιού.

 

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