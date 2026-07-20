Έβελυν Καζαντζόγλου: Οι εντυπωσιακές εικόνες από τις διακοπές της στη Σαντορίνη που κόβουν την ανάσα

Το γνωστό μοντέλο, που λατρεύει τα ταξίδια, επέλεξε αυτή τη φορά τη διάσημη Σαντορίνη για να ποζάρει και να φωτογραφηθεί μπροστά από τη θέα στην καλντέρα του νησιού και το νησάκι της Θηρασιάς, που κόβει την ανάσα.

Η ίδια δημοσίευσε μια σειρά από εντυπωσιακές της φωτογραφίες, αλλά και εντυπωσιακά πιάτα που γεύτηκε στα εστιατόρια του νησιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelyn Kazantzoglou (@evelynkazantzoglou)

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