Η Ευγενία Δημητροπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και μίλησε ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της, Εύας, από τη Σιέρα Λεόνε, αλλά και για τη διαδικασία που οδήγησε το ζευγάρι σε αυτή τη σημαντική απόφαση.

«Εγώ δεν βλέπω διαφορά με οποιαδήποτε άλλη μαμά, γιατί η καθεμία έχει τον δικό της δρόμο. Εμένα έτυχε να είναι αυτός ο δρόμος μου και είμαι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα με τον τρόπο που ήθελα», ανέφερε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Στέλιο Βλατάκη, λέγοντας πως πάντα τον χαρακτηρίζει η προσφορά και η αλληλεγγύη: «Όταν ήταν πιο μικρός ήθελε να δουλέψει στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς, του αρέσει να βρίσκεται και να βοηθάει τους άλλους».

Η ηθοποιός περιέγραψε τη διαδικασία της υιοθεσίας ως κάτι που μοιάζει με την κύηση, λόγω των σταδίων προετοιμασίας και αξιολόγησης από κοινωνικούς λειτουργούς.

«Την Εύα τη βρήκαμε 11 μηνών και την πήραμε στα χέρια μας όταν ήταν 15 μηνών. Από την πρώτη φωτογραφία κατάλαβα ότι θα είναι η κόρη μου. Όταν ήρθε η φωτογραφία, ο Στέλιος μου είπε “αυτή είναι”», αποκάλυψε.

Η ηθοποιός τόνισε επίσης τη σημασία της ειλικρίνειας με το παιδί: «Από την πρώτη στιγμή πρέπει να πεις στο παιδί για την υιοθεσία, πάντα ανάλογα με τις απορίες του. Η καθημερινότητά μου με την Εύα έχει αλλάξει εντελώς, γίνεται προτεραιότητα και φτιάχνω το πρόγραμμά μου με βάση εκείνη. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί».

Η Ευγενία Δημητροπούλου και ο Στέλιος Βλατάκης ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο του 2021 ότι υιοθέτησαν την Εύα και από την πρώτη στιγμή ένιωσαν ότι η μικρή είναι μέλος της οικογένειάς τους, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό που συνεχώς δυναμώνει.