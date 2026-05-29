Η Ευγενία Μανωλίδου απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τα βίντεό της στα social media, τονίζοντας ότι δεν την ενοχλούν, αλλά τη στενοχωρούν.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και εξήγησε πως τα συγκεκριμένα βίντεο είναι μέρος μιας προσωπικής της προσπάθειας να δείξει ότι μπορεί κανείς να μιλά αρχαία ελληνικά μέσα από τη βιωματική μάθηση.

Όπως ανέφερε, η μέθοδος αυτή είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό και βοηθά στη διδασκαλία γλωσσών μέσα από την πράξη και την εξάσκηση.

Αναφερόμενη στην κριτική που δέχεται, είπε ότι δεν την επηρεάζει προσωπικά, αλλά τη στενοχωρεί, ειδικά όταν βλέπει ανθρώπους του εξωτερικού να προσπαθούν με κόπο να μάθουν ελληνικά, ενώ οι Έλληνες δεν αξιοποιούν την ευκαιρία να ασχοληθούν περισσότερο.

Παράλληλα, σχολίασε και την ελληνική τηλεόραση, λέγοντας ότι δεν θεωρεί πως έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αν και ξεχωρίζει τα σύντομα, ποιοτικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

