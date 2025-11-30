Η Ευγενία Μανωλίδου έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η μουσικός και διευθύντρια της «Ελληνικής Αγωγής» εντοπίστηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες. Παρόλα αυτά, η ίδια δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η Ευγενία Μανωλίδου φαίνεται να αποφεύγει ευγενικά τους δημοσιογράφους.

Η Ευγενία Μανωλίδου είπε: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σήμερα είναι η ημέρα του συζύγου μου, όχι η δική μου».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

