Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση για τον έρωτα, τη συντροφικότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις σχέσεις της, μίλησε η Ευγενία Σαμαρά στο podcast των Rainbow Mermaids.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν ερωτεύεται εύκολα, καθώς χρειάζεται χρόνο για να γνωρίσει ουσιαστικά έναν άνθρωπο και να δημιουργήσει μαζί του μια βαθύτερη επικοινωνία.

Όπως είπε, όταν τελικά ερωτευτεί, το συναίσθημά της είναι έντονο και βαθύ, ενώ βλέπει τον έρωτα ως μια σχέση όπου οι δύο άνθρωποι λειτουργούν ως ομάδα και στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε ακόμη για τις πέντε μακροχρόνιες σχέσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας πως η μεγαλύτερη διήρκεσε οκτώ χρόνια και είχε αποκτήσει χαρακτηριστικά οικογένειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε συμπεριφορές που έχει αναγνωρίσει στον εαυτό της μέσα από την ψυχοθεραπεία. «Υποτιμάω εύκολα, αποκαθηλώνω εύκολα τον άλλον.

Κάπως πρέπει να νιώσω δυνατή και εγώ πιο πάνω, ανώτερη», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως πλέον προσπαθεί σταδιακά να αλλάξει αυτά τα μοτίβα.

«Δεν έχω γίνει κάποιος άλλος άνθρωπος, ούτε πιστεύω ότι θα γίνω, αλλά μπορώ να γίνω μια εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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