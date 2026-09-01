Με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο αποφάσισε να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της η Ευγενία Σαμαρά.

Η ηθοποιός, που το τελευταίο διάστημα έχει δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στα ταξίδια και στις νέες εμπειρίες, βρέθηκε αυτή τη φορά στη Γουατεμάλα, όπου έζησε μια απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα μοναδική εμπειρία.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού της, η Ευγενία Σαμαρά επιχείρησε μια πολύωρη ανάβαση στο ηφαίστειο Fuego, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 4.000 μέτρων.

Η πεζοπορία διήρκησε συνολικά 12 ώρες και, όπως περιέγραψε η ίδια μέσα από τα social media, ήταν μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες που έχει αντιμετωπίσει.

Η έντονη ανηφόρα, η κόπωση και η δυσκολία στην αναπνοή λόγω του υψομέτρου έκαναν τη διαδρομή ιδιαίτερα απαιτητική. Παρά τις δυσκολίες, όμως, η ηθοποιός κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της και να γιορτάσει με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο τη νέα χρονιά της ζωής της.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και σκέψεις από την εμπειρία της, περιγράφοντας μια διαδρομή γεμάτη εναλλαγές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)



Govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Οι διακοπές στο Μεξικό και το Hierve el Agua