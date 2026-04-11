Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις πασχαλινές της διακοπές στην Ισλανδία, απολαμβάνοντας μοναδικά τοπία ανάμεσα σε παγετώνες και παγωμένες σπηλιές.

Η ηθοποιός έχει επιλέξει να περάσει τη Μεγάλη Εβδομάδα μακριά από την Ελλάδα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι εξερεύνησης, μαζί με την παρέα της, στη βόρεια χώρα.

Μέσα από νέα ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε εντυπωσιακές εικόνες όπου ποζάρει μέσα σε παγωμένα τοπία και φυσικούς σχηματισμούς πάγου.

Σε λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ευγενία Σαμαρά περιέγραψε την εμπειρία της από την ορειβασία στον παγετώνα Vatnajökull, έναν από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης και τον μεγαλύτερο της Ισλανδίας.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν παγοσπηλιές που μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς δημιουργούνται και αλλάζουν μορφή λόγω της τήξης και της κίνησης του πάγου.

Η ίδια πρόσθεσε και μια εντυπωσιακή επιστημονική λεπτομέρεια, εξηγώντας ότι το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα των παγοσπηλιών οφείλεται στην πυκνότητα του πάγου, ο οποίος απορροφά όλα τα χρώματα του φωτός εκτός από το μπλε.

Govastiletto.gr – Χώρισαν Ευγενία Σαμαρά και Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες χωρισμού τους