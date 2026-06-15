Μαθήματα στυλ παρέδωσε η Ευγενία Σαμαρά, αποδεικνύοντας ότι το sporty look μπορεί να είναι παράλληλα απίστευτα κομψό.

Η αγαπημένη ηθοποιός ταξίδεψε μέχρι το θρυλικό Le Mans για να δώσει το «παρών» στο σπουδαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εκεί, μαγνήτισε τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές της επιλογές, οι οποίες ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με την την αίγλη που επικρατούσε στα paddock των ομάδων.

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε μια αμάνικη, μακριά jumpsuit σε διαχρονικό μαύρο χρώμα. Το ρούχο ξεχώρισε για το ιδιαίτερο δέσιμο τύπου halter neck γύρω από τον λαιμό, αλλά και για την φαρδιά γραμμή στα μπατζάκια που της εξασφάλιζε απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Το απόλυτο highlight του look, ωστόσο, ήταν οι αθλητικές και “racing” πινελιές που πρόσθεσε στο σύνολο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Η ηθοποιός έσπασε τη μονοχρωμία με ένα έντονο κόκκινο τζόκεϊ καπέλο με το λογότυπο της Ray-Ban, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρα γυαλιά ηλίου και μια άκρως πρακτική μαύρη τσάντα χιαστί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

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