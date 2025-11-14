Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιώπουλος αποτελούν ένα από τα πιο low-profile ζευγάρια της ελληνικής σκηνής.

Συνήθως κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα media, όμως αυτή τη φορά πραγματοποίησαν μία δημόσια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι δύο τους έδωσαν το «παρών» στο θέατρο Βρετάνια για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Άρωμα γυναίκας.

Παρότι δεν φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, σε καλή διάθεση, συζητώντας με συναδέλφους και φίλους. Όπως συνηθίζουν, επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ποζάροντας ξεχωριστά μπροστά στις κάμερες.

Η σχέση τους, που ξεκίνησε το 2023, εξακολουθεί να δείχνει σταθερή παρά τις πρόσφατες φήμες περί κρίσης.

Το καλοκαίρι, μια περίοδος απόστασης μεταξύ τους είχε οδηγήσει πολλούς στο συμπέρασμα ότι είχαν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, λίγο αργότερα απαθανατίστηκαν στο Νησί των Ανέμων να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τη δημοσιότητα, βάζοντας τέλος στις εικασίες.

Η κοινή τους παρουσία στην πρεμιέρα ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα ότι η σχέση τους συνεχίζεται κανονικά — με σταθερότητα, αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή αγάπη τους για το θέατρο και την τέχνη να τους ενώνει.

Πηγή: NDP Photo Agency

