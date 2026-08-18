Τις διακοπές της στο Μεξικό συνεχίζει η Ευγενία Σαμαρά, η οποία δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τα ξεχωριστά μέρη που επισκέπτεται.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός βρέθηκε στο Hierve el Agua, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς προορισμούς της χώρας, όπου οι ιδιαίτεροι βραχώδεις σχηματισμοί θυμίζουν παγωμένους καταρράκτες.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε φαίνονται επίσης, ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες, οι οποίοι βρίσκονται μαζί της στο ταξίδι.

Η ίδια θέλησε να δώσει στους followers της και μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φυσικό τοπίο, εξηγώντας πως οι «καταρράκτες» δεν είναι αποτέλεσμα πραγματικής ροής νερού, αλλά δημιουργήθηκαν σταδιακά μέσα στους αιώνες.

Το όνομα Hierve el Agua μεταφράζεται ως «βράζει το νερό», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πηγές έχουν πραγματικά θερμοκρασία βρασμού. Η ονομασία συνδέεται με την κίνηση και τις φυσαλίδες που παρατηρούνται στο νερό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ευγενία Σαμαρά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το τοπίο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι φυσική ομορφιά είναι αυτή!». Στο τέλος, μάλιστα, αποκάλυψε με χιούμορ πως η τελευταία φωτογραφία του άλμπουμ είναι «η ψυχή μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Govastiletto.gr – Χριστίνα Κοντοβά, Έβελυν Καζαντζόγλου & Ευγενία Σαμαρά μαγνήτισαν τα βλέμματα με τα μαγιό τους στην Πάρο