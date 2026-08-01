Τις πιο θερμές ευχές της στη Ζέτα Μακρυπούλια έστειλε η Ευγενία Σαμαρά, με αφορμή τα γενέθλια της αγαπημένης ηθοποιού και παρουσιάστριας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστές, αποτυπώνοντας τη στενή φιλία που τoυς συνδέει.

Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο, η ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της προς τη Ζέτα Μακρυπούλια, γράφοντας: «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ».

Govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Κιργιστάν