Ευγενία Σαμαρά: Οι φωτογραφίες της από τις διακοπές της στην Ισλανδία «κόβουν» την ανάσα

Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε φέτος το Πάσχα με ένα ξεχωριστό τρόπο. Αντί να μείνει στην Ελλάδα, επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη εξόρμηση και να επισκεφθεί την παγωμένη Ισλανδία, μια χώρα πλούσια σε φυσική ομορφιά.

Φάνηκε να ενθουσιάζεται από το φυσικό τοπίο της Ισλανδίας, κι από όλα τα μαγευτικά μέρη που επισκέφθηκε κατά την παραμονή της εκεί. Η ίδια φρόντισε να μοιραστεί με τους ακολούθους της, τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που αποκόμισε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Στην τελευταία της δημοσίευση, βρίσκεται σε ιαματικά λουτρά της χώρας, κι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης. Στην περιγραφή της γράφει: «Όταν η Ισλανδία “βράζει” από κάτω, και εμείς θεραπευόμαστε από πάνω. Πώς; με ρωτάς… Θα σου πω:

Οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται, το μάγμα ανεβαίνει και ζεσταίνει το νερό. Όνειρο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Για Πάσχα στην παγωμένη Ισλανδία – Οι εντυπωσιακές εικόνες