Σε μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Ευγενία Σαμαρά, μιλώντας για το πώς η απώλεια του πατέρα της άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και την καθημερινότητα.

Η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού, παραδέχτηκε ότι παλαιότερα ήταν ένας άνθρωπος που αγχωνόταν έντονα, κάτι που πλέον έχει αλλάξει σημαντικά.

«Ήμουν ένας άνθρωπος που στρεσαριζόμουν πολύ. Νομίζω ότι αυτό έχει μαλακώσει αρκετά και, για να είμαι ειλικρινής, ακόμη περισσότερο μετά την απώλεια του πατέρα μου. Κάπως τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους και είδα την πραγματικότητα γύρω μου διαφορετικά», ανέφερε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η απώλεια ενός τόσο αγαπημένου και κοντινού ανθρώπου λειτουργεί ως ένα ισχυρό σημείο αναφοράς που αλλάζει τις προτεραιότητες και την οπτική απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Όταν σου συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο και σοκαριστικό, όπως η απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπάς βαθιά, όλα τα υπόλοιπα αποκτούν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Δεν μπορώ πια να αγχωθώ για πράγματα που παλιότερα με πίεζαν και μου φαίνονται πλέον πολύ μικρά», εξομολογήθηκε.

Η Ευγενία Σαμαρά τόνισε επίσης, ότι μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία, αλλά και μέσα από την προσωπική δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό της, προσπαθεί πλέον να ζει περισσότερο στο παρόν.

«Θα γίνουν όλα. Αυτή η συνειδητοποίηση ήρθε με έναν δύσκολο τρόπο, αλλά με βοήθησε να φτάσω σε μια φάση όπου νιώθω όσο καλύτερα μπορώ. Προσπαθώ να είμαι περισσότερο στο τώρα και αυτό είναι κάτι που επιδιώκω πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγησή της ανέδειξε τη βαθιά επίδραση που μπορεί να έχει μια μεγάλη απώλεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες εμπειρίες συχνά οδηγούν σε μια διαφορετική θεώρηση της ζωής, των προτεραιοτήτων και της καθημερινότητας.

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