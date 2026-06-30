Η Ευγενία Σαμαρά απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στην Πάρο, όπου βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Ανάμεσα στις γαμήλιες εκδηλώσεις και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, η αγαπημένη ηθοποιός αφιέρωσε χρόνο για λίγες στιγμές ξεκούρασης στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες με καφέ μπικίνι, ποζάροντας χαμογελαστή κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο.

Με το γνωστό της χιούμορ, συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Από το “δέχομαι”… στην πισίνα», κάνοντας μια παιχνιδιάρικη αναφορά στον γάμο της καλής της φίλης, Αθηνάς Οικονομάκου.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να αποθεώνουν τόσο τη φυσική της ομορφιά όσο και την καλοκαιρινή της διάθεση.

View this post on Instagram A post shared by Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Πώς ο θάνατος του πατέρα της άλλαξε τη ζωή της