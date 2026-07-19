Τις μοναδικές εμπειρίες που ζει στο Κιργιστάν συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ευγενία Σαμαρά, δημοσιεύοντας νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην κεντρική Ασία.

Η γνωστή ηθοποιός ανήρτησε φωτογραφίες και βίντεο από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα της στη χώρα, αποκαλύπτοντας πως είχε την ευκαιρία να κάνει ιππασία μέσα σε εντυπωσιακά φυσικά τοπία, αλλά και να κολυμπήσει σε μια ιαματική πηγή.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε, η Ευγενία Σαμαρά εμφανίζεται να καλπάζει με άλογο στο φαράγγι Kyrchyn Gorge, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων και φιλοξενεί κάθε δύο χρόνια τους World Nomad Games, γνωστούς και ως οι «Ολυμπιακοί Αγώνες» των νομάδων.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Milky Lake, η οποία πήρε το όνομά της από το χαρακτηριστικό γαλακτώδες λευκό χρώμα των νερών της.

Όπως ανέφερε η ίδια στην ανάρτησή της, το φαινόμενο οφείλεται στην εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως, δημιουργώντας το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Ποζάρει με μπικίνι στην Πάρο και εντυπωσιάζει