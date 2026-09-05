Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει την πολυήμερη περιήγησή της στην Κεντρική Αμερική, προσθέτοντας ένα ακόμη συναρπαστικό προορισμό στο ταξιδιωτικό της ημερολόγιο.

Μετά από τις γεμάτες εικόνες ημέρες που πέρασε εξερευνώντας το Μεξικό, η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να επισκεφθεί τη Γουατεμάλα, επιλέγοντας ως πρώτη επίσημη στάση της την ιστορική και γραφική πόλη Αντίγκουα.

Θέλοντας να μοιραστεί αυτές τις μοναδικές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γεμάτο από χρώματα και τοπικά στοιχεία.

Η περιήγησή της περιελάμβανε περπάτημα στα παραδοσιακά πλακόστρωτα σοκάκια, στάσεις μπροστά από εμβληματικά ιστορικά κτήρια και καταγραφή των εντυπωσιακών ερειπίων που μαρτυρούν το παρελθόν της περιοχής. Μέσα από τις λήψεις της, αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο την καθημερινότητα των ντόπιων κατοίκων και τις πιο ιδιαίτερες, κρυμμένες γωνιές που συνάντησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evgenia Samara (@eugeniasamara)

Παράλληλα, η Ευγενία Σαμαρά θέλησε να λειτουργήσει και ως ξεναγός για τους ακολούθους της, παραθέτοντας ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες για την Αντίγκουα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους καταστροφικούς και ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την πόλη το 1773 και ισοπέδωσαν μεγάλο μέρος της, ενώ έκανε ειδική μνεία στα επιβλητικά ηφαίστεια Άγκουα, Φουέγκο και Ακατενάνγκο που την περιβάλλουν και δημιουργούν ένα συγκλονιστικό γεωγραφικό σκηνικό.

Την πιο ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της είχε αναμφίβολα η προσωπική της εμπειρία με την κουλτούρα της χώρας, καθώς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μία από τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Γουατεμάλας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίτεχνο σύνολο με έντονα χρώματα, γεμάτο στολίδια, το οποίο συνοδεύεται από ένα ογκώδες και βαρύ κάλυμμα κεφαλής, διακοσμημένο με μεγάλα φτερά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτές οι στολές χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους σε παραδοσιακούς χορούς, και σχολίασε με διάχυτο χιούμορ, ότι το να κινείται κανείς με τόσο βάρος αποτελεί μια μορφή σοβαρής γυμναστικής, καθώς απαιτείται μεγάλη σωματική προσπάθεια.

govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Γενέθλια στα 4.000 μέτρα, στο ηφαίστειο Fuego