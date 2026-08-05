Η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που καταγράφει την υποβρύχια εξερεύνησή της λίγο πριν αποχαιρετήσει προσωρινά την Ελλάδα.

Φορώντας μόνο τη μάσκα της, η ηθοποιός βούτηξε με μία ανάσα και κινήθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, διασχίζοντας έναν βραχώδη βυθό.

Στα πλάνα φαίνεται να κολυμπά ανάμεσα σε φυσικούς σχηματισμούς και να περνά κάτω από βράχια, ακολουθώντας μια απαιτητική, αλλά εντυπωσιακή διαδρομή.

Η ίδια παρέμεινε για αρκετή ώρα κάτω από το νερό, απολαμβάνοντας το υποθαλάσσιο τοπίο και καταγράφοντας εικόνες από μία από τις τελευταίες της βουτιές πριν φύγει από τη χώρα.

Αν και δεν αποκάλυψε σε ποιο σημείο βρέθηκε, μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της άφησε να εννοηθεί πως ετοιμάζεται για το επόμενο ταξίδι της εκτός Ελλάδας.

«Under the sea. Για λίγες ώρες ακόμη Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το βίντεο από τη θαλάσσια εξόρμησή της.

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