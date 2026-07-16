Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις μέρες η Εύη Αδάμ και αφορμή για το ταξίδι της στο νησί των Ανέμων στάθηκε η κόρη της, Δανάη η οποία φέτος εμφανίζεται στο εντυπωσιακό καμπαρέ σόου «Spectacularrr».

Την κοινή εμφάνιση της Εύης Αδάμ με την κόρη της, Δανάη Λιβιεράτου στα στενά της Μυκόνου κατέγραψε ο φακός του Mykonoslivetv.

Η 23χρονη ερμηνεύτρια εμφανίζεται στο Lio της Μυκόνου όπου κάθε βράδυ κλέβει τις εντυπώσεις με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. H Δανάη Λιβιεράτου είναι η μικρότερη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου. Η μεγαλύτερή τους κόρη, Νεφέλη, είναι 25 ετών, και έχει σπουδάσει στο τμήμα Οικονομίας και Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο του Bath. Είναι εξίσου εντυπωσιακή και μοιάζει αρκετά στην μαμά της.

Πρόσφατα η μητέρα της την επισκέφθηκε με τον φακό να τις απαθανατίζει να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε ήρεμη και χαλαρή διάθεση.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Δανάη Λιβιεράτου: Η τολμηρή εμφάνιση με διάφανη φούστα στη Μύκονο